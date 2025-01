Kalyan Crime : पाचशे रुपये घेतल्याच्या संशयातून तरुणानं केली सख्ख्या भावाची निर्घृण हत्या! कल्याण येथील धक्कादायक घटना

Brother killed his own brother in kalyan for 500 rupees : कल्याण येथे एक धक्कादायक घटना घडली आहे. फक्त पाचशे रुपयासाठी भावानेच भावाची हत्या केल्याचं उघड झालं आहे. येथील रोहिदास वाडा परिसरामध्ये ही घटना घडली आहे. सख्ख्या भावाने पाचशे रुपये घेतल्याच्या रागातून भावाची धारदार शास्त्राने हत्या केली. नईम शमीम खान असं हत्या करण्यात आलेल्या भावाचे नाव आहे. तर सलीम शमीम खान असं आरोपी भावाचं नाव आहे.