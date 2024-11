Maharashtra Election Results 2024 Live: Maharashtra विधानसभा निवडणुकीतील Basmath, Bhokar, Deglur, Hadgaon, Hingoli, Kalamnuri, Kinwat, Loha, Mukhed, Naigaon, Nanded North , Nanded South ममतदारसंघाचे लाइव्ह अपडेट्स

Maharashtra Election Results 2024 Live : २०१९ च्या निवडणुकीत कोण लढले? कोण पडले?

Basmath विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली NCP चे Chandrakant Nawghare हे निवडून आले होते.Bhokar मतदारसंघातून INC चे Ashok Chavan, Deglur (SC) मतदारसंघातून INC च्या Raosaheb Antapurkar, Hadgaon मतदारसंघातून INC चे Madhavrao Nivruttirao Patil Jawalgaonkar तर, Hingoli मतदारसंघातून BJP चे Tanaji Mutkule निवडून आले होते.Kalamnuri विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली SS चे Santosh Bangar हे निवडून आले होते.Kinwat विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Bhimrao Keram हे निवडून आले होते.Loha विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली PWPI चे Shyamsundar Dagdoji Shinde हे निवडून आले होते.Mukhed विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Tushar Rathod हे निवडून आले होते.Naigaon विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Rajesh Pawar हे निवडून आले होते.Nanded North विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली SS चे Balaji Kalyankar हे निवडून आले होते.Nanded South विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली INC चे Mohanrao Marotrao Hambarde हे निवडून आले होते.