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Maharashtra election results live : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल लाइव्ह अपडेट्स
Maharashtra Election Results 2024 Live: Maharashtra विधानसभा निवडणुकीतील Baglan, Chandvad, Kalwan, Malegaon Central, Malegaon Outer, Nandgaon , Yevla ममतदारसंघाचे लाइव्ह अपडेट्स
Nov 23, 2024, 09:00 AMIST
Maharashtra Election Results 2024 Live: आम्ही प्रत्येक तासाला Maharashtra विधानसभा निवडणुकीतील Baglan, Chandvad, Kalwan, Malegaon Central, Malegaon Outer, Nandgaon , Yevla मतदारसंघातील निकालांचे ताजे अपडेट्स देणार आहोत.
Maharashtra Election Results 2024 Live : कोण आघाडीवर, कोण पिछाडीवर? पाहा!
Baglan Result 2024 Live Updates: Baglan मतदारसंघात Bharatiya Janata Party चे DILIP MANGLU BORSE आघाडीवर आहेत.
Maharashtra Election Results 2024 Live : थोड्याच वेळात पहिला कल हाती येणार
Maharashtra Election Results : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात. थोड्याच वेळात कल हाती येणार.
Maharashtra Election Results 2024 Live : विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात
Maharashtra Vidhan Sabha Election Results : Baglan, Chandvad, Kalwan, Malegaon Central, Malegaon Outer, Nandgaon , Yevla मतदारसंघातील मतमोजणी सुरू. सुरुवातीला पोस्टल मतं मोजली जातील. त्यामुळं कल बदलत राहतील.
Maharashtra Election Results 2024 Live : थोड्याच वेळात सुरू होणार मतमोजणी
Maharashtra election results: Baglan, Chandvad, Kalwan, Malegaon Central, Malegaon Outer, Nandgaon , Yevla मतदारसंघांमध्ये ८ वाजता सुरू होणार मतमोजणी
Maharashtra Election Results 2024 Live : २०१९ च्या निवडणुकीत कोण लढले? कोण पडले?
Baglan (ST) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Dilip Manglu Borse हे निवडून आले होते.Chandwad मतदारसंघातून BJP चे Rahul Aher, Kalwan (ST) मतदारसंघातून NCP च्या Nitin Arjun Pawar, Malegaon Central मतदारसंघातून AIMIM चे Mohammed Ismail Abdul Khalique तर, Malegaon Outer मतदारसंघातून SS चे Dadaji Bhuse निवडून आले होते.Nandgaon विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली SS चे Suhas Kande हे निवडून आले होते.Yewla विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली NCP चे Chhagan Bhujbal हे निवडून आले होते.