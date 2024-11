Maharashtra Election Results 2024 Live: Maharashtra विधानसभा निवडणुकीतील Arvi, Deoli, Hinganghat, Hingna, Kamthi, Katol, Ramtek, Savner, Umred , Wardha ममतदारसंघाचे लाइव्ह अपडेट्स

Maharashtra Election Results 2024 Live : २०१९ च्या निवडणुकीत कोण लढले? कोण पडले?

Arvi विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Dadarao Keche हे निवडून आले होते.Deoli मतदारसंघातून INC चे Ranjit Kamble, Hinganghat मतदारसंघातून BJP च्या Samir Kunawar, Hingna मतदारसंघातून BJP चे Sameer Meghe तर, Kamthi मतदारसंघातून BJP चे Tekchand Sawarkar निवडून आले होते.Katol विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली NCP चे Anil Deshmukh हे निवडून आले होते.Ramtek विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली Ind चे Ashish Jaiswal हे निवडून आले होते.Savner विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली INC चे Sunil Kedar हे निवडून आले होते.Umred (SC) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली INC चे Raju Parwe हे निवडून आले होते.Wardha विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Pankaj Bhoyar हे निवडून आले होते.