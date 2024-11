Maharashtra Election Results 2024 Live: Maharashtra विधानसभा निवडणुकीतील Akkalkuwa, Chopda, Dhule City, Dhule Rural, Nandurbar, Nawapur, Sakri, Shahada, Shirpur , Sindkheda ममतदारसंघाचे लाइव्ह अपडेट्स

Maharashtra Election Results 2024 Live : २०१९ च्या निवडणुकीत कोण लढले? कोण पडले?

Akkalkuwa (ST) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली INC चे K. C. Padavi हे निवडून आले होते.Chopda (ST) मतदारसंघातून SS चे Latabai Sonawane, Dhule City मतदारसंघातून AIMIM च्या Shah Faruk Anwar, Dhule Rural मतदारसंघातून INC चे Kunal Rohidas Patil तर, Navapur (ST) मतदारसंघातून INC चे Shirishkumar Surupsing Naik निवडून आले होते.Sakri (ST) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली Ind चे Manjula Gavit हे निवडून आले होते.Shahada (ST) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Rajesh Padvi हे निवडून आले होते.Shirpur (ST) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Kashiram Pawara हे निवडून आले होते.Nandurbar (ST) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Vijaykumar Gavit हे निवडून आले होते.Sindkheda विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Jayakumar Rawal हे निवडून आले होते.