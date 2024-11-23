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Maharashtra election results live : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल लाइव्ह अपडेट्स
Maharashtra Election Results 2024 Live: Maharashtra विधानसभा निवडणुकीतील Akkalkot, Barshi, Karmala, Madha, Malshiras, Mohol, Pandharpur, Sangole, Solapur City Central, Solapur City North , Solapur South ममतदारसंघाचे लाइव्ह अपडेट्स
Nov 23, 2024, 08:31 AMIST
Maharashtra Election Results 2024 Live: आम्ही प्रत्येक तासाला Maharashtra विधानसभा निवडणुकीतील Akkalkot, Barshi, Karmala, Madha, Malshiras, Mohol, Pandharpur, Sangole, Solapur City Central, Solapur City North , Solapur South मतदारसंघातील निकालांचे ताजे अपडेट्स देणार आहोत.
Maharashtra Election Results 2024 Live : थोड्याच वेळात पहिला कल हाती येणार
Maharashtra Election Results : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात. थोड्याच वेळात कल हाती येणार.
Maharashtra Election Results 2024 Live : विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात
Maharashtra Vidhan Sabha Election Results : Akkalkot, Barshi, Karmala, Madha, Malshiras, Mohol, Pandharpur, Sangole, Solapur City Central, Solapur City North , Solapur South मतदारसंघातील मतमोजणी सुरू. सुरुवातीला पोस्टल मतं मोजली जातील. त्यामुळं कल बदलत राहतील.
Maharashtra Election Results 2024 Live : थोड्याच वेळात सुरू होणार मतमोजणी
Maharashtra election results: Akkalkot, Barshi, Karmala, Madha, Malshiras, Mohol, Pandharpur, Sangole, Solapur City Central, Solapur City North , Solapur South मतदारसंघांमध्ये ८ वाजता सुरू होणार मतमोजणी
Maharashtra Election Results 2024 Live : २०१९ च्या निवडणुकीत कोण लढले? कोण पडले?
Akkalkot विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Sachin Kalyanshetti हे निवडून आले होते.Barshi मतदारसंघातून Ind चे Rajendra Raut, Karmala मतदारसंघातून Ind च्या Sanjaymama Shinde, Madha मतदारसंघातून NCP चे Babanrao Vitthalrao Shinde तर, Malshiras (SC) मतदारसंघातून BJP चे Ram Satpute निवडून आले होते.Mohol (SC) विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली NCP चे Yashwant Mane हे निवडून आले होते.Pandharpur विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली NCP चे Bharat Bhalke हे निवडून आले होते.Sangola विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली SS चे Shahajibapu Patil हे निवडून आले होते.Solapur City Central विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली INC चे Praniti Shinde हे निवडून आले होते.Solapur City North विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Vijay Deshmukh हे निवडून आले होते.Solapur South विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ साली BJP चे Subhash Deshmukh हे निवडून आले होते.