Mumbai Dry Days: मुंबईत ४ दिवस ड्राय डे, कोणत्या दिवशी किती वाजेपर्यंत उघडे राहतील दारुचे दुकाने?

Liquor shops to remain closed for 4 days in Mumbai: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर मुंबईत आजपासून (१८ नोव्हेंबर २०२४) पुढील चार दिवस ड्राय डे असेल. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) आदेशानुसार, राज्यातील निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये मद्यविक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हा चार दिवसांचा ड्राय डे पूर्ण दिवसभरासाठी नसून मद्यविक्रेत्यांना ठराविक वेळेत दुकाने उघडे ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, कोणत्या दिवशी किती वाजेपर्यंत दारुचे दुकाने उघडे राहतील? हे जाणून घेऊयात.