Mumbai Dry days List: मुंबईत 'या' महिन्यात कोणकोणत्या दिवशी मिळणार नाही दारू, किती दिवस दुकान बंद?

Dry days in Mumbai in May: लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यामुळे यंदा मुंबईसह पालघर, कल्याण आणि ठाण्यातही १८ ते २० मे या कालावधीत ड्राय डे पाळण्यात येणार आहे. हे भाग महत्त्वाचे मतदारसंघ असून २० मे रोजी मतदान होणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, केवळ मतदान सुरू असलेल्या मतदारसंघातच नव्हेतर आजूबाजूच्या मतदारसंघांमध्येही ड्राय डेचे पालन करण्यात यावे. राज्यभरात निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेला चालना मिळावी, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.