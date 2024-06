भारतीय लोक शिक्षणापेक्षा लग्नावर करतात सर्वाधिक खर्च! वर्षभरात खर्च होतात १० लाख कोटी; अहवालात धक्कादायक माहिती उघड

indians spend more than marriages than on education : भारतात विवाह उद्योग अंदाजे १० लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. अन्न आणि किराणा मालानंतर व्यवसायाचे हे क्षेत्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एका अहवालात ही माहिती उघड झाली असून यात भारतीय नागरिक शिक्षणाच्या तुलनेत लग्न समारंभांवर दुप्पट खर्च करत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. भारतीय नागरिक दरवर्षी ८० लाख ते १ कोटी विवाह होतात, तर चीनमध्ये ७०-८० लाख तर अमेरिकेत २०-२५ लाख विवाह होतात. या विवाह समारंभावर भारतात १० लाख कोटी रुपये खर्च होत असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.