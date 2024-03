मतदार यादीत नसल्यास मतदानाच्या हक्काला मुकाल! लगेचच ऑनलाइन तपासा, ही आहे पद्धत; वाचा

how to check voter list by name : लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. १९ एप्रिल ते ४ जून या कालावधीत होणाऱ्या निवडणुकांबाबत मतदारांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. या वर्षी ९७ कोटी नगगरीक मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी मतदार ओळखपत्रासह निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक आहे. ही यादी वेळोवेळी बदलत राहते. अशा परिस्थितीत मतदानासाठी केवळ मतदार ओळखपत्र पुरेसं ठरणार नाही. त्यामुळे तुमचे नाव यादीत आहे की नाही हे तपासून घ्यावे लागणार आहे.