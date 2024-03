hot summer in Maharashtra : यंदाच्या उन्हाळ्यात महाराष्ट्र होरपळणार! राज्यात विविध भागात येणार उष्णतेची लाट

hot summer in Maharashtra in this year : राज्यात या वर्षी विविध भागात उष्णतेची (Maharashtra summer season) लाट येणार आहे. वाढत्या उन्हामुळे राज्य यावर्षी होरपळणार आहे. बहुतांश जिल्ह्यातील तापमानात देखील मोठी वाढ नोंदवली जाण्याची शक्यता आहे. मार्च ते मे दरम्यानचा काळात हे उष्णतमान (heat waves) वाढणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने शुक्रवारी वर्तविला.