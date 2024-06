Jalgaon News : एमबीबीएस करायला रशियात गेलेल्या जळगावमधील ३ विद्यार्थ्यांचा रशियात नदीत बडून मृत्यू

Four Indian students From Jalgaon drown in Russia : जळगाव जिल्ह्यातील काही विद्यार्थी रशियात एमबीबीएसचे शिक्षण घेण्यासाठी गेले होते. त्यांच्या सोबत एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. हे रशियातील वोल्खोव्ह नदीच्या किनारी फिरत असतांना एक मोठी लाट आल्याने चौघे जण नदीत बुडाले. यातील तिघांचा मृत्यू झाला तर एकाला वाचवण्यात स्थानिक नागरिकांना यश आले आहे. हे सर्व विद्यार्थी यारोस्लाव-द-वाईज नोव्हगोरोड स्टेट युनिव्हर्सिटीजमध्ये एमबीबीएसचे शिक्षण घेत होते.