शिंदे, फडणवीस, की अजित पवार ? महाराष्ट्रचा मुख्यमंत्री कोण होणार?; आरएसएसची 'या' नावाला पसंती

who will be next CM Of Maharashtra : महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष (भाजप), शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महायुतीने बंपर यश मिळवलं आहे. यानंतर आता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची मालल कुणाच्या गळ्यात पडणार या कडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रात आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. महायुतीला २३५ जागा मिळाल्या आहेत, तर एकट्या भाजपला १३२ जागा मिळाल्या आहेत. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ५७ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तर अजित पवार यांना ४० जागा मिळवल्या आहेत. त्यामुळे आता मुखमंत्री पदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडणार या बाबत उत्सुकता वाढली आहे.