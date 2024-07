Mumbai Rain : मुंबईत रेकॉर्डब्रेक पावसाची नोंद! दोन्ही सत्रातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर

BMC declared holiday for the first session School College: मुंबईत पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू आहे. रविवार पासून सुरू असलेल्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. आज सकाळ पासून देखील मुंबई, ठाणे, पालघर परिसरात पावसाचा जोर वाढला आहे. मुंबई महानगरात काल मध्यरात्रीनंतर १ वाजेपासून ते आज सकाळी ७ वाजेपर्यंत या सहा तासांत रेकॉर्डब्रेक पावसाची नोंद झाली आहे. तब्बल ३०० मिलिमीटर पेक्षा अधिक पाऊस झाला असल्याने पुरस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसामुळे लोकल सेवेवर देखील परिमाण झाला आहे. पुढील काही तासात पावसाचा जोर वाढणार असल्याने मुंबई महानगरातील सर्व महानगरपालिका, शासकीय आणि खासगी माध्यमांच्या शाळांना तसेच महाविद्यालयांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या सत्रासाठी सुट्टी जाहीर केली आहे. तसेच कामाला जाणाऱ्या नोकरदार वर्गाला देखील काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.