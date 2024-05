Chiplun Cloudburst Rains: चिपळूणच्या अडरे गावात ढगफुटी! अर्ध्या तासात धडकी भरवणारा पाऊस, मे महिन्यातच नद्यांना पूर

अडरे गावात केवळ अर्ध्या तासात रेकॉर्ड ब्रेक पाऊस झाला. (Cloudburst like rain in adare village of Chiplun) या पावसाने अडरे,अनारी परिसरातील नद्या प्रवाहित झाल्या.एका तासात तब्बल ११० मी.मी पाऊस झाला. अचानकपणे जोरदार पाऊस बरसल्याने येथील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.