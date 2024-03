CBI Raid in Nagpur : सीबीयाची नागपूर-भोपाळमध्ये छापेमारी; एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यासह ६ जणांना अटक

CBI Raid in Nagpur and : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (National Highway Authority of India) २ अधिकारी तसेच एका खाजगी कंपनीच्या २ संचालकांसह ६ जणांना २० लाख रुपयांची लाच घेतल्या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने नागपूर आणि भोपाळ येथे छापे टाकून त्यांना अटक केली आहे. या कारवाईत पथकाने तब्बल सव्वा कोटी रुपये जप्त केले आहेत. सीबीआयचे (CBI) अधिकारी तब्बल २ दिवसांपासून या शहरात तळ ठोकून होते.