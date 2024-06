buldhana rain : बुलढाण्याला वादळी वाऱ्याचा तडाखा, झोपाळ्यात झोपलेली चिमुकली घरावरील पत्र्यांसह हवेत उडाली!

Little girl dies due to storm in buldhana : महाराष्ट्राच्या अनेक भागात मान्सूनचे आगमन झाले आहे. मोसमी वाऱ्याच्या आगमनाने उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. आज (बुधवार) बुलढाणा जिल्ह्याला वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाने तडाखा दिला. आज मान्सूनचा पहिलाच पाऊस बुलढाणा जिल्ह्यात दमदार बरसला. विजा व वादळी वाऱ्यासह कोसळलेल्या पावसाने मोठं नुकसानं झालं. या वादळामुळे बुलढाण्यात मोठी दुर्घटना घडली आहे.