Pune Crime news : पुण्यात बंद फ्लॅटमध्ये आढळला बाप मुलाचा मृतदेह! परिसरात खळबळ

Dead Body of Father and son found in Pune Narhe : पुण्यातील नऱ्हे गावात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. येथील व्हिजन इंग्लिश मीडियम शाळेजवळ असणाऱ्या एका सोसायटीतील बंद फ्लॅटमध्ये वडील आणि मुलाचा मृतदेह आढळला. त्यांचा मृत्यूचे कारण अज्ञात आहे. नागरिक घातपाताचा संशय व्यक्त करत आहेत. सिंहगड रोड पोलीस घटनास्थळी जाऊन दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन ससून रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहे. या प्रकरणी सिंहगड रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.