Valentine's Day: व्हॅलेंटाईन डेला गर्लफ्रेंडसोबत फिरायला जायचा प्लॅन करताय? दक्षिणेतील ही ठिकाणं आहेत बेस्ट

Places To Go On Valentines Day In South India: फ्रेब्रुवारी महिना आला की प्रत्येकाला आपल्या जोडीदारासोबत स्पेशल वेळ घालवायला आवडते. तसं तर आपल्या व्यस्त शेड्युलमध्ये एकमेकांसाठी हवा तसा वेळ काढणे कठीण असते. त्यामुळे व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये (valentine week एकमेकांसोबत क्वालिटी टाईम स्पेंड करतात. यानिमित्ताने तुमच्या जोडीदाराला वेळ देण्यासाठी तुम्ही कुठेतरी फिरायला जाऊ शकता. येथे आम्ही अशाच काही ठिकाणांबद्दल सांगत आहोत जे दक्षिण भारतात खूप प्रसिद्ध आहेत. तुम्ही तुमच्या पार्टनर किंवा गर्लफ्रेंडसोबत ही ठिकाणं एक्सप्लोअर करू शकता आणि एकमेकांसोबत चांगला वेळ घालवू शकता.