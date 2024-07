Yoga Mantra: शीर्षासन करताना तुम्ही तर करत नाही ना या चुका? फायदा मिळवण्यासाठी पाहा योग्य पद्धत

Right Way of Doing Shirshasana: बदलत्या जीवनशैलीमुळे स्ट्रेस, थकवा जाणवणे ही खूप सामान्य समस्या बनली आहे. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य राखण्यासाठी योगासन खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बरेच लोक नियमित योगाभ्यास करताना शीर्षासन सुद्धा करतात. तर काही लोकांना शीर्षासन करणे अवघड वाटते. शीर्षासन हे मानसिक समस्यांसाठी खूप प्रभावी आहे. शीर्षासन केल्याने एकाग्रता वाढते. तसेच आपले बॉडी पोश्चर देखील चांगले राहते. हृदय आणि श्वासासंबंधीच्या समस्या सुद्धा शीर्षासनाने दूर होतात. पण याचा पूर्ण फायदा मिळवण्यासाठी ते योग्य पद्धतीने करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. चुकीच्या पद्धतीने केलेले योगासनाचा हवा तसा फायदा होत नाही. पूर्ण फायदा मिळवण्यासाठी शीर्षासन करण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या. तसेच कोणत्या चुका करू नये आणि त्याचे फायदे पाहा.