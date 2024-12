Yoga For PCOD: पीसीओडीची समस्या नाहीशी करू शकतात २ योगासने, दररोज फक्त १० मिनिटे करा

What Is PCOD In Marathi: अनेकदा स्त्रिया या आरोग्याच्या स्थितीकडे लक्ष देत नाहीत किंवा काहीवेळा ही स्थिती सामान्य असल्याचे समजून दुर्लक्ष करतात. परंतु, प्रत्यक्षात या सिस्ट्समुळे होणारे हार्मोनल असंतुलन स्त्रियांच्या संपूर्ण शरीरावर परिणाम करते.