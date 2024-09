World Suicide Prevention Day: कठीण काळात आत्महत्येचे विचार येऊन डिप्रेशन येतं, 'या' गोष्टी देतील सकारात्मक ऊर्जा

How to get rid of mental stress: कधी कधी आयुष्यात अशी वेळ येते जेव्हा आपल्याला असे वाटते की आपण आपल्या समस्यांमध्ये अडकलो आहोत. आणि आता आपण यातून बाहेर पडू शकत नाही. त्यानंतर लोक काही चुकीची पावले उचलतात. अशावेळी आत्महत्येचा विचारही करतात. आणि या समस्यांमध्ये, लोक आपलं आयुष्य खूप कठीण आणि वाईट बनवतात. समस्यांशी लढत राहिल्यामुळे आणि त्या सोडवता न आल्याने हे लोक स्वतःला कमकुवत आणि असहाय्य समजू लागतात. पण प्रत्येक समस्येवर कोणता ना कोणता उपाय असतो. समस्या निर्माण झाली असेल तर त्यावर उपायही निघेल. अशा काळात तुम्ही धीर धरा, अस्वस्थता आणि घाबरून कोणतंही चुकीचं पाऊल उचलू नका. आत्महत्येसारख्या वाईट विचारांपासून बचाव करण्यासाठी दरवर्षी १० सप्टेंबर रोजी जागतिक आत्महत्या प्रतिबंधक दिन (world suicide prevention day) साजरा केला जातो. जेणेकरून लोकांना जागरुक करता येईल.