World Population Day 2024: का साजरा केला जातो जागतिक लोकसंख्या दिन? जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

जागतिक लोकसंख्या दिन २०२४ ची थीम

दरवर्षी जागतिक लोकसंख्या दिवस ११ जुलै रोजी साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यांनुसार यावर्षीच्या जागतिक लोकसंख्या दिनाची थीम आहे - कोणालाही मागे न ठेवण्यासाठी प्रत्येकाची गणना करा (To leave no one behind, count everyone) अशी आहे.