World Oceans Day साजरा करण्याचा उद्देश काय आहे? जाणून घ्या इतिहास, महत्त्व आणि थीम

जागतिक महासागर दिन २०२४ ची थीम

यावर्षीच्या जागतिक महासागर दिनाची थीम आहे - नवीन खोली जागृत करा (Awaken New Depths). या वर्षीची कृती थीम आहे - आपल्या महासागर आणि हवामानासाठी कृतीस उत्तेजन देणे (Catalysing action for our ocean and climate).