World No Tobacco Day: ई-सिगारेट, फ्लेवर्ड हुक्का सारख्या मार्गाने केलेले तंबाखूचे सेवन आरोग्यासाठी घातकच!

Tobacco Use in E-Cigarettes and Flavored Hookah: जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वतीने दरवर्षी ३१ मे हा जागतिक तंबाखू विरोधी दिवस म्हणून पाळला जातो. तंबाखुच्या सेवनाने तोंड, फुफ्फुसे, गळा, स्वरयंत्र, अन्ननलिका, पोट, मूत्राशय, गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होतो. तंबाखूमुळे कर्करोग होतो, हे माहीत असूनही अनेक तरुण आज तंबाखूच्या व्यसनाच्या आहारी गेले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्युएचओ) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जगभरात १० कोटीपेक्षा अधिक नागरिक विविध माध्यमातून तंबाखुचे सेवन करतात. यामध्ये २५ टक्के पुरुष तर, १३ ते १५ टक्के महिलांचा समावेश आहे. यापैकी १० लाख रुग्णांना तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाने प्राण गमवावे लागतात. मुंबई येथील लिलावती हॉस्पिटलच्या कर्करोग तज्ज्ञ डॉ. भावना पारेख यांनी तंबाखूचे सेवन आरोग्यासाठी कसे घातक ठरते याबाबत सांगितले आहे.