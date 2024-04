World Health Day: जागतिक आरोग्य दिन साजरा करण्याचा उद्देश काय? जाणून घ्या वर्ष २०२४ ची थीम

वर्ष २०२४ ची थीम काय आहे?

जागतिक आरोग्य दिन २०२४ ची थीम माझे आरोग्य, माझे हक्क (My Health My Right) आहे. या वर्षीची थीम जगभरातील आरोग्य समस्या आणि संबंधित आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येकाला अत्यावश्यक आरोग्य सेवा, आरोग्य शिक्षण आणि संबंधितमाहिती सर्वत्र मिळावी, हा ही थीम तयार करण्याचा उद्देश आहे. शुद्ध पिण्याचे पाणी, शुद्ध हवा, आवश्यक पोषण, राहण्यासाठी चांगले घर, चांगले वातावरण आणि काम करण्याची परिस्थिती हा प्रत्येक व्यक्तीचा हक्क आहे. आणि हाच विचार करून जागतिक आरोग्य संघटनेने २०२४ सालासाठी जागतिक आरोग्य दिनाची थीम ठेवली आहे - माझे आरोग्य, माझे हक्क.