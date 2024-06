World Food Safety Day: या कुकिंग आणि स्टोरेज पद्धती ठेवू शकतात आपले अन्न सुरक्षित, चुकवू नका

Best Cooking And Storage Ways to Keep Food Safe: दरवर्षी अनेक जण अन्न प्रदूषणाला बळी पडतात. स्वयंपाकाच्या पद्धती, साठवणुकीची समस्या किंवा अपुरे नियंत्रण किंवा अन्न भेसळीमुळे असो, अन्न सुरक्षेच्या घटना लोकांवर परिणाम करू शकतात. आपण जे खातो त्यामुळे आपल्याला आजार होण्याची शंका असलेल्या परिस्थितीला फूड पॉइजनिंग म्हणतात. अपघात, जेवण नीट न बनवणे, भेसळयुक्त अन्न विकणे किंवा अतिवृष्टी सारख्या कारणांमुळे असे घडू शकते. जागतिक आरोग्य संघटना म्हणते अन्न विषारी होण्यापासून वाचण्यासाठी सरकार, अन्न तपासणी करणारे, शेतकरी आणि जेवणाचे दुकान चालवणारे यांनी खूप मेहनत करावी लागते, पण आपण सर्वसामान्य लोकही काळजी घेऊन यात मदत करू शकतो, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर स्पष्ट केले आहे.