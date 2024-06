Dear Ladies! पब्लिक टॉयलेट वापरताना चुकूनही करू नका या चुका, आरोग्यासाठी ठरतात घातक

Tips to Use Public Toilets Safely for Women: अनेकदा ऑफिस, मॉल किंवा बाहेर महिला फ्रेश होण्यासाठी पब्लिक टॉयलेटचा वापर करतात. पण काही वेळा असे करताना नकळत झालेल्या काही चुका त्यांना अनेक गंभीर इन्फेक्शनला बळी पाडतात. खरं तर पब्लिक टॉयलेटच्या सीटवर न दिसणारे अनेक प्रकारचे जंतू आणि बॅक्टेरिया असतात, ज्यामुळे महिलांना आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. अशावेळी जाणून घेऊया अशाच काही चुकांबद्दल, ज्या महिलांनी पब्लिक टॉयलेट वापरताना टाळायला हव्यात.