Women Health: कोणत्या वयात महिलांची मासिक पाळी येणे बंद होते? जाणून घ्या मेनोपॉजचे योग्य वय

At what age does menstruation stop: एका विशिष्ट वयानंतर किशोरवयीन मुलींमध्ये, मासिक पाळी सुरू होते. प्रत्येक स्त्रीला दर महिन्याला अशाप्रकारे सलग १२ महिने मासिक पाळीच्या वेदनेतून जावे लागते. अशा प्रकारची शारीरिक स्थिती स्त्रियांसाठी आवश्यक आहे. त्याच वेळी, वाढत्या वयानुसार मासिक पाळीदेखील संपतात. मासिक पाळी येण्यासाठी योग्य वय १२ वर्षे आहे. परंतु अलीकडच्या काळात बदलेल्या जीवनशैलीमुळे हार्मोन्समध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे काहीवेळा मुलींना वयाच्या ८ व्या किंवा अगदी १५ व्या वर्षी मासिक पाळी सुरू होते.