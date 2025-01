Toilet Flush: टॉयलेट फ्लशमध्ये का असतो एक लहान आणि एक मोठा बटण? कारण जाणून व्हाल चकित

Why are there two buttons in a toilet flush: कोणत्याही घराचा किंवा ऑफिसचा सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे वॉशरूम होय. येथे, स्वच्छतेसोबतच, तिथे बसवलेल्या ऍक्सेसरीजकडे नेहमीच खूप लक्ष दिले जाते. तुमच्या घरापासून ते शॉपिंग मॉल्सच्या वॉशरूमपर्यंत, नवीन काळातील आधुनिक फिटिंग्ज आता मार्केटमध्ये दाखल झाल्या आहेत. ज्यांना आपण सर्वजण इंग्रजी शौचालय म्हणून देखील ओळखतो. अशा परिस्थितीत, तुम्ही शौचालयात बसवलेले अनेक प्रकारचे फ्लश पाहिले असतील आणि वापरले असतील. बऱ्याचदा फ्लशमध्ये एक मोठे आणि एक लहान बटण असते, पण असे का असते? याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? जर नसेल, तर आज आपण तुम्हाला सांगतो की असे का असते?