Do You Know: रडताना का येते डोळ्यातून पाणी? रडण्याचे फायदे जाणून व्हाल चकित

why do tears come out of the eyes when cutting onions: मानवी डोळ्यांतून अश्रू केवळ दुःख, संकट किंवा अत्यंत आनंदाच्या प्रसंगीच येत नाहीत, तर ते एखाद्या विशिष्ट वासामुळे किंवा चेहऱ्यावर येणाऱ्या जोरदार वाऱ्यामुळे देखील येतात.