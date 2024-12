Weight Gain: व्यायाम आणि डाएट करूनही का वाढतं वजन? न्यूट्रिशनिस्टने सांगितली १० कारणे

Tips For Losing Weight In Marathi: फिटनेस आणि पोषण प्रशिक्षक क्षितिजा यांनी नुकतंच एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये, आपण निरोगी आहाराचे पालन करूनआणि सातत्याने व्यायाम करूनसुद्धा, वजन कमी होण्याऐवजी वाढते यावर प्रकाश टाकला आहे.

Why Do You Gain Weight Despite Dieting In Marathi (freepik)