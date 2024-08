Health Tips: दररोजच खाताय 'हे' पदार्थ? थांबा, आरोग्याला होऊ शकतं मोठं नुकसान, WHO ने दिला इशारा

WHO prohibits consumption of these foods: अलीकडच्या काळात असे अनेक खाद्यपदार्थ बनवले जाऊ लागले आहेत, जे जिभेला उत्तम चव तर देतात. पण शरीरात जाताच दुष्परिणाम करायला सुरुवात करतात. विशेष म्हणजे ते लगेच ओळखता येत नाही, पण अगदी हळूहळू तुमचे शरीर दूषित होऊ लागते. यामुळेच जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) अशा अनेक खाद्यपदार्थांची यादी जाहीर केली आहे. ज्यात लोकांनी काही पदार्थ अजिबात खाऊ नयेत किंवा खाल्ले तर फार कमी प्रमाणात खाण्याची सूचना देण्यात आली आहे. खाद्यपदार्थांच्या या यादीमध्ये अनेक पदार्थांचा समावेश आहे जे बरेच लोक दररोज खातात. हे पदार्थ नेमके कोणते आहेत ते जाणून घेऊया.