London of India: या शहराला म्हणतात 'भारताचे लंडन', जाणून घ्या कशी करायची ट्रिप प्लॅन!

which city is London of India: भारतात अनेक फिरण्याची ठिकाणं आहेत. भारत हा विविधतेने नटलेला आहे. आपल्या देशातील टुरिस्ट प्लेसेसची वेगवगेळी खासियत आहेत. भारतात अशी काही ठिकाणं आहेत जिथे गेल्यावर आपण दुसऱ्या देशात आहोत असं वाटतं. अशीच एक जागा आहे जी लंडन सारखी दिसते. कोलकाता शहराला भारताचे लंडन म्हटले जाते. हे संपूर्ण शहर बऱ्याच काळापासून ब्रिटीश साम्राज्याची राजधानी होती हे सगळ्यांचं माहित आहे. याच कारणांमुळे अनेक गोष्टी लंडनसारख्या वाटतील. कोलकाता ही ब्रिटीश भारताची राजधानी असल्याने, कोलकात्याच्या बहुतेक हेरिटेज इमारती आणि चर्च लंडनप्रमाणेच ब्रिटिशांनी बांधल्या किंवा डिझाइन केल्या आहेत. खरं तर, तुम्हाला प्रत्येक रस्त्यावर ब्रिटिश आणि स्कॉटिश वास्तुशिल्पीय इमारत सापडेल जी तुम्हाला लंडनची अनुभूती देईल. तर, या शहरात तुम्ही कुठे भेट देऊ शकता, याबद्दल जाणून घेऊयात.