Prostate Cancer: प्रोस्टेट कॅन्सर ओळखण्यासाठी कोणती तपासणी करावी, काय आहेत उपचार? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात

What Is Prostate Cancer In Marathi: हल्ली ६० वर्षांवरील नाही तर, चाळीशीतील पुरुषांना देखील प्रोस्टेट कर्करोगाचे निदान होत आहे. वेळीच निदान आणि उपचार व व्यवस्थापन केल्यास या कर्करोगावर मात करता येऊ शकते. प्रोस्टेट कर्करोग हा दुसरा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे आणि जगभरातील पुरुषांमध्ये मृत्यूला कारणीभूत ठरणारा सहावा प्रमुख कर्करोग आहे. प्रोस्टेट कर्करोगाचे निदान झालेल्या पुरुषांची संख्या 2040 पर्यंत दुप्पट होईल असा अंदाज आहे. हा डेटा सूचित करतो की वार्षिक प्रोस्टेट प्रकरणे 2020 मध्ये 1.4 दशलक्ष वरून 2040 मध्ये 2.9 दशलक्ष पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.