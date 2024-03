Health Care Tips: काचबिंदू आणि मेंदूवरील दाबाचा संबंध काय? जाणून घ्या काय सांगतात तज्ज्ञ

Relation Between Glaucoma and Pressure on Brain: आपल्या देशात अंधत्वाच्या प्रमुख कारणांपैकी सर्वात प्रमुख कारण काचबिंदू आहे. या आजारांमध्ये डोळ्याच्या आतील दबाव वाढतो आणि डोळ्याची मुख्य प्रकाश संवेदना वाहून नेणारी नस (ऑप्टिक नर्व्ह) खराब होते अर्थात ती सुकून जाते. ही प्रक्रिया एका दिवसात होत नाही तर हळूवारपणे सुरू असते. त्यावेळी त्या व्यक्तीला काचबिंदूचा कोणताही त्रास जाणवत नाही. मात्र डोळ्यातील सभोवतालची नजर कमी होते. नंतर मुख्य मध्यवर्ती नजर होते. तेव्हा काचबिंदू झाला असल्याचे लक्षात येते. डोळ्यांच्या धोकादायक विकारांपैकी एक आहे. वेळेत निदान न झाल्यास उपचाराअभावी दृष्टी गमावण्याची वेळ येऊ शकते. मात्र अशा विकाराचे पूर्वनिदान झाले, वेळेत व नियमित औषधोपचार केले तर दृष्टीचे रक्षण करता येते. मुंबई येथील अपोलो स्पेक्ट्राच्या नेत्ररोग तज्ज्ञ डॉ. नुसरत बुखारी यांनी याबाबत माहिती दिली.