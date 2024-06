Rose Water for Skin: कडक उन्हातही हवी का रिफ्रेशिंग स्किन? अशा प्रकारे दिवसभर वापरा गुलाब जल

Ways to Use Rose Water on Skin: आपल्या रोजच्या स्किन केअर रुटीनमध्ये अनेक जण गुलाब जल वापरतात. विविध उपायांमध्ये सुद्धा गुलाब जल वापरले जाते. गुलाब जल मध्ये अँटी इंफ्लेमेटरी आणि अँटी बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. त्यामुळे ते त्वचेसाठी खूप फायदेशीर म्हटले जाते. उन्हाळ्यात तुमची त्वचा फ्रेश राहावी यासाठी सकाळी चेहरा धुतल्यानंतर गुलाब जल वापरण्याचा प्रयत्न करा. त्वचेची जळजळ कमी करण्यासाठी तुम्ही ते चेहऱ्यावर स्प्रे करु शकता. उन्हाळ्यात रिफ्रेशिंग स्किन मिळवण्यासाठी दिवसभर गुलाब जल कसे वापरावे ते जाणून घ्या.