Travelling Tips: प्रवासात तुम्हालाही होते उलटी किंवा मळमळ? 'हे' उपाय केल्यास कधीच होणार नाही त्रास

How to avoid vomiting while travelling: सुट्टीच्या दिवसांमध्ये ट्रीपला जाणे, आवडत्या ठिकाणी प्रवास करणे प्रत्येकालाच आवडते. बहुतांश लोक सुट्टीच्या दिवशी कुठे फिरायला जायचं याची आधीपासूनच प्लॅनिंग करत असतात. शिवाय ट्रीपमध्ये अगदी धम्माल मस्ती करत ट्रिपचा आनंद घेतात. मात्र काही लोक असे असतात ज्यांना ट्रीपला जायला तर आवडतं मात्र प्रवासाच्या नावाने भीती वाटते. कारण या लोकांना प्रवासादरम्यान प्रचंड त्रास होतो. लांबचा प्रवास असेल तर मग हे लोक पूर्णपणे अशक्त होऊन जातात. जवळपास अनेक लोकांना प्रवासात मळमळ होणे, उलटी होणे असे त्रास होतच असतात. मात्र आता तुमचा प्रवास खरंच आनंदी होणार आहे. कारण आज आपण प्रवासात उलटी होऊ नये किंवा कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी काय करावे लागते ते पाहणार आहोत.