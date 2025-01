Brain Health: मेंदूला आतल्या आत डॅमेज करतेय जास्त झोपण्याची सवय, वाचा किती तास झोपणे योग्य?

How many hours should you sleep every day In Marathi: आपल्या शरीराला निरोगी राहण्यासाठी आणि योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी पुरेशी झोप आवश्यक आहे. झोप शरीराला शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी वेळ देते. ज्यामुळे मेंदूचे कार्य सुधारते. तसेच ते आपली स्मरणशक्ती, विचार करण्याची क्षमता आणि मनःस्थिती सुधारण्यास मदत करते. पुरेशी झोप रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते, हार्मोनल संतुलन राखते आणि शरीरातील अवयवांची दुरुस्ती करते. परंतु जास्त झोपेचा आपल्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. साधारणपणे, प्रौढ व्यक्तीला दररोज रात्री ७-९ तासांची झोप आवश्यक असते, परंतु जर झोपेचा कालावधी यापेक्षा जास्त वाढला तर त्याचा आपल्या मेंदूवर आणि शरीरावर अनेक प्रकारे परिणाम होऊ शकतो.