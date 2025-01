Fitness Tips: व्यायामानंतर स्ट्रेचिंग करणे आहे अत्यंत महत्वाचे, जाणून घ्याचे त्याचे महत्व आणि फायदे

Why stretch after exercise In Marathi: काही लोकांना वर्कआउट रूटीननंतर फक्त कूल-डाऊन म्हणून स्ट्रेचिंग करायला आवडते, तर ते कूल-डाऊनपेक्षा बरेच काही असते. प्रत्येकाने हे त्यांच्या फिटनेस रूटीनचा एक भाग बनवायला हवे.

what happens when you stretch (freepik)