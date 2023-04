SPF 30 की 50? स्किन टोन नुसार कसे निवडावे योग्य सनस्क्रीन? जाणून घ्या

How to Choose Right Sunscreen: उन्हाळा सुरू झाला आहे. उन्हापासून वाचण्यासाठी तुम्ही स्कार्फ आणि टोपी वापरत असाल. पण सनस्क्रीन सर्वात महत्त्वाचा आहे. सर्व ऋतूंमध्ये सनस्क्रीन लावण्याचा सल्ला दिला जातो. पण उन्हाळ्यात त्याची गरज आणखी वाढते. थोडा वेळ घराबाहेर पडल्यास टॅनिंग आणि सनबर्न होते. सूर्याच्या तीव्र किरणांमुळे त्वचेला इजा होऊ नये म्हणून सनस्क्रीन आवश्यक आहे. पण अनेकदा मुली सनस्क्रीन खरेदी करण्यात खूप गोंधळतात. कधी कधी सनस्क्रीन खूप ऑइली असते. जे त्वचेवर लावल्याने चिकट होण्यास सुरुवात होते. त्याच वेळी, एसपीएफ (SPF) १५, ३०, ५० यापैकी कोणता निवडावा हे देखील समजत नाही. हे वाचून तुमचा संभ्रम नक्कीच संपेल.