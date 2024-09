Face Wash: चेहऱ्यावर ग्लो येण्यासाठी कसा धुवावा चेहरा? नैसर्गिक चमक मिळवण्यासाठी पाहा योग्य पद्धत

Right Way to Wash Face: बदलत्या ऋतूनुसार स्किन केअरची पद्धतही बदलली पाहिजे. तथापि, स्किन केअर फेस वॉशने सुरू होते. अशा वेळी चेहरा धुण्यासाठी योग्य पद्धतीचा अवलंब करणं अत्यंत गरजेचं आहे. अनेक वेळा चुकीच्या पद्धतीने चेहरा धुतल्याने फायद्याऐवजी नुकसान होते. त्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडतो की फेस वॉशची योग्य पद्धत कोणती? यासोबतच दिवसातून किती वेळा चेहरा धुणं योग्य आहे, अशा प्रश्न तुम्हाला सुद्धा पडला आहे का? अशा परिस्थितीत येथे जाणून घेऊया चेहरा धुण्याची योग्य पद्धत आणि दिवसातून किती वेळा चेहरा धुवावा