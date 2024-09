Skin Care Mistakes: स्किन केअर मध्ये चुकूनही 'या' गोष्टींचा समावेश करू नका, त्वचेचं होईल मोठं नुकसान

Things to Avoid to Apply on Face: चेहऱ्याचा रंग सुधारण्यासाठी आणि त्वचेशी संबंधित समस्या दूर करण्यासाठी महिला सोशल मीडियावर सांगितलेले अनेक प्रकारचे घरगुती उपाय घरी करून पाहत असतात. या टिप्स कोणतेही पैसे खर्च न करता आपली त्वचा कोमल आणि चमकदार बनविण्याचे वचन देतात. या टिप्सची विशेषता म्हणजे त्या इतक्या फेमस आहेत की बहुतेक मुली विचार न करता चेहऱ्यावर त्यांचा वापर करत असतात. चेहऱ्याची चमक वाढवण्यासाठी तुम्हीही अनेकदा टोमॅटो, काकडी, लिंबू थेट चेहऱ्यावर लावत असाल तर या देसी टिप्स ट्राय करण्यापूर्वी ही बातमी नक्की वाचा. काही गोष्टींचा चेहऱ्यावर चुकीच्या पद्धतीने वापर झाल्याने फायद्याऐवजी त्वचेचे नुकसान होऊ शकते.