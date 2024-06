Tea Side Effects: सकाळी उठल्याबरोबर चला पिता का? आजच बदला सवय, आरोग्याचे होऊ शकते मोठे नुकसान

Side Effects of Drinking Tea on an Empty Stomach: आपल्याकडे चहाची जेवढी क्रेझ आहे तेवढी क्वचितच दुसऱ्या ड्रिंकची असेल. चहाप्रेमींची तर सकाळ आणि संध्याकाळ दोन्ही चहासोबतच होते. चहा आरोग्यासाठी चांगला नाही, असं कुणी कितीही म्हटलं तरी तो पिणाऱ्यांना काही फरक पडत नाही. काही प्रमाणात चहा नीट प्यायला तर फारसं नुकसान होत नाही, पण चुकीच्या वेळी चहा प्यायल्यास तो तुमच्या आरोग्यासाठी खूप भारी पडू शकतो. अशीच एक वेळ म्हणजे सकाळी रिकाम्या पोटी उठल्याबरोबर चहा पिणे. जर तुम्हाला सुद्धा सकाळी उठल्याबरोबर चहा पिण्याची सवय असेल तर आधी त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाबद्दल जाणून घ्या.