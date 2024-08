Beauty Tips: महागडा शॅम्पू वापरूनही केसांमध्ये चमक येत नाही? अशाप्रकारे लावल्यास होतील रेशमासारखे केस

Trick to get shiny hair at home: आजच्या काळात प्रत्येकाला रेशमी आणि मुलायम केस हवे असतात. परंतु बदलेली जीवनशैली, तणाव, पोषक तत्वांचा अभाव आणि कधीकधी चुकीच्या उत्पादनांच्या वापरामुळे केस खराब होऊ लागतात. शिवाय ते खूप कोरडे आणि खडबडीत होतात. अशा केसांमुळे चेहऱ्याचे सौंदर्य कमी होते आणि केसांचा दर्जाही खराब होतो. कोरडे केस बरे करण्यासाठी अनेक लोक विविध प्रकारची उत्पादने वापरण्यास सुरुवात करतात.