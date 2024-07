Selfie Benefits: सेल्फी काढण्याचे ‘हे’ फायदे जाणून तुम्ही व्हाल थक्क! रोज वाटेल एकतरी फोटो काढावा

Reasons Selfies Can Be Good For Health: प्रत्येक खास क्षण जपण्याच्या इच्छेने लोक भरपूर फोटो काढत असतात. आजकाल लोकांना सेल्फीचे तर वेडच लागले आहे. मान थोडी तिरकी करून, आपला डबल चीन लपवून, मोबाईल थोडा वर पकडून फोटो क्लिक केल्यानंतर, या फोटोवर अनेक प्रकारचे फिल्टर टाकून सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानंतर सेल्फीची कहाणी पूर्ण होते. मात्र, सेल्फीचे हे वेड जास्त वाढले, तर मानसशास्त्रज्ञही त्याला मानसिक विकाराचे नाव देऊ लागतात. परंतु, कधीकधी आयुष्यात नवीन रंग आणि उत्साह जोडण्यासाठी ‘सेल्फी’ हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. सायकॉलॉजी ऑफ वेलबीइंगमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार 'सेल्फीमुळे तुमचा मूड चांगला होऊन, त्याचा शारीरिक आणि मानसिक फायदा होतो'. जाणून घेऊया सेल्फी काढण्याचे भन्नाट फायदे…