Rules for drinking water: पाणी कधी, किती आणि कसे प्यावे? चांगल्या आरोग्यासाठी प्रत्येकाला माहितीच हवे हे महत्वाचे नियम

How much water to drink in a day: पाणी पिण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत. योग्य प्रमाणात पाणी प्यायल्याने आपले आरोग्य बऱ्याच प्रमाणात सुधारू शकते. सकाळी उठल्यावर रिकाम्या पोटी पाणी प्यायल्याने आरोग्यासाठी असे अनेक फायदे होतात प्रत्येकालाच माहिती आहे. मात्र ते फायदे नेमके काय आहेत हे अनेकांना अद्याप माहितीच नाही. महत्वाचं म्हणजे सकाळी उठल्याबरोबर उपाशी पोटी नेमकं किती पाणी प्यावं, दिवसभरात किती पाणी प्यावं हेही बहुतांश लोकांना माहिती नाही. आज आपण त्याबाबतच जाणून घेणार आहोत.