Road Trip: भारतातील ५ सर्वात सुंदर हायवे, आयुष्यभर आठवणीत राहील येथील ट्रीप, लगेच करा प्लॅन

The Most Beautiful Roads In India: लांब पल्ल्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी विमान किंवा रेल्वेने जाण्यास प्राधान्य दिले जाते. पण रोड ट्रिपची स्वतःची एक वेगळीच मजा असते. जर तुम्हाला रोड ट्रिपला जायला आवडत असेल तर आम्ही तुम्हाला असे काही मार्ग सांगत आहोत जेथील रस्ते तुम्हाला भारतातील नैसर्गिक सौंदर्याची ओळख करून देतात. जाणून घ्या हे महामार्ग कोणते आहेत, जिथून तुम्हाला सर्वात सुंदर दृश्ये पाहायला मिळतील.