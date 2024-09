Hartalika Special: हरतालिकेला केली जाते वाळूच्या शिवलिंगाची पूजा, जाणून घ्या बनवण्यासाठी शास्त्रात सांगितलेली पद्धत

Right Way of Making Shivalinga: हिंदू धर्मात दरवर्षी गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी हरतालिका सण मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. या दिवशी विवाहित स्त्रिया आणि कुमारिका मुली सोळा श्रृंगार पूजा करतात. या दिवशी भगवान भोलेनाथ आणि देवी पार्वतीची पूजा केली जाते. या पूजेच्या सर्व ठिकाणी वेगवेगळे नियम असले तरी या दिवशी वाळूचे शिवलिंग म्हणजेच मातीचे शिवलिंग आपल्या हाताने बनवून त्याची पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. चला तर मग आज जाणून घेऊया हे शिवलिंग बनवण्याचा योग्य मार्ग.