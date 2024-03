Ramadan 2024: रमजानमध्ये उपवास करताना लक्षात ठेवा या गोष्टी, WHO ने जारी केली मार्गदर्शक तत्त्वे

Fasting Tips on Roza During Ramadan: भारतात ११ किंवा १२ मार्चपासून रमजान महिना सुरू होणार आहे. रमजानच्या पवित्र महिन्यात संपूर्ण महिना उपवास केला जातो. या काळात लोक इफ्तार आणि शहरी करतात. तसेच ते संपूर्ण दिवस काहीही खात पित नाही, असा उपवास करतात. उपवास करताना जेवणाची विशेष काळजी घ्यावी लागते. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ने उपवास करताना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. रमजानमध्ये उपवास करताना निरोगी राहण्यासाठी या टिप्स फॉलो करा.